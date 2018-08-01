الأهلي يفلت من الهزيمة أمام الإسماعيلي بتعادل فى الوقت القاتل

أفلت الأهلي من الهزيمة في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز لكرة القدم، وتعادل مع الإسماعيلي 1 / 1 اليوم الخميس على ملعب استاد "السلام" ضمن منافسات المرحلة الأولى .



وتواصل انتظار الإسماعيلي لتحقيق أول انتصار له على الأهلي منذ نحو ثمانية أعوام ، حيث كان آخر انتصار له على الأهلي في نوفمبر عام 2010 ، وكان بنتيجة 3 / 1 .



وتقدم الإسماعيلي ، الذي يدربه المدير الفني الجزائري خير الدين مضوي ، عن طريق التونسي لسعد الجزيري في الدقيقة 54 ، ثم أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة عن طريق البديل محمد شريف.





الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من؛ محمد الشناوي، ومحمد هاني، وساليف كوليبالي، وسعد سمير، وعلي معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وناصر ماهر، ومؤمن زكريا، وإسلام محارب، وليد أزارو.

شهدت الدقائق الأولى رغبة واضحة من الأهلي للتسجيل، وكانت الجبهة اليمنى هي ‘كلمة السر’ من خلال وجود محمد هاني، ومساندة من إسلام محارب، صاحب البصمة الأولى في هجمات الأهلي، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة حيث لعب عرضية من الجبهة اليمني، قابلها ناصر ماهر بتصويبة مباشرة من داخل منطقة الجزاء؛ إلا أن الكرة اصطدمت بـنادر رمضان، مدافع الإسماعيلي.

في الدقيقة السادسة، قام علي معلول بتنفيذ ضربة حرة من الجبهة اليمني بقدمه اليسرى، ووصلت الكرة إلى أزارو، والذي لعب رأسية مرت أعلى العارضة.

حاول الإسماعيلي الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب عن طريق محمد صادق وحسني عبد ربه. وفي الدقيقة التاسعة، نجح إسلام محارب في إفساد هجمة للدراويش بعد إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء، قبل وصولها إلى عبد ربه في أول ظهور للإسماعيلي داخل منطقة الجزاء.

بدأ محمد صادق التحرك في الجبهة اليسرى لإيقاف انطلاقات محمد هاني.

في الدقيقة الـ16، أنقذ عصام الحضري أخطر هجمات الأهلي بعد اختراق معلول منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى، وكان وجهًا لوجه أمام حارس الدراويش، واختار اللاعب التونسي اللعب مباشرة في المرمى إلا أن الكرة أصدمت بجسد الحضري، وتحوّلت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة الـ22، لعب ناصر ماهر تمريرة، ضرب بها دفاع الإسماعيلي لتصل الكرة إلى وليد أزارو، والذي وجد نفسه وجهًا لوجه أمام عصام الحضري، إلا أن بطء اللاعب المغربي تسبب في تدخّل محمود متولي، مدافع الدراويش، طرفًا معه، ولمس الكرة قبله وحولها إلى ضربة ركنية.

حاول الإسماعيلي تهدئة الملعب والاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، وفي الدقيقة الـ27، وصلت الكرة إلى لسعد الجزيري، لاعب الإسماعيلي، والذي اخترق منطقة الجزاء، ولعب عرضية، إلا أن محمد الشناوي أمسك بالكرة قبل وصولها إلي ميندوجا.

واستمرت الهجمات الخطيرة للأهلي، وفي الدقيقة الـ39، كاد ناصر ماهر أن يسجل الهدف الأول بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء، واستغل خطأ محمود متولي في التغطية الدفاعية، وأطلق تصويبة قوية ارتدت من القائم الأيسر للحضري.

في الدقيقة الـ42، أطلق حسني عبد ربه تصويبة قوية من ضربة حرة مرّت إلى يسار الشناوي.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي تعديل في النتيجة، وأطلق الحكم الدولي، جهاد جريشة، صفّارة نهاية الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

اختلف أداء وشكل الإسماعيلي مع بداية الشوط الثاني، وكان الاستحواذ والسيطرة علي الكرة من نصيبه بفضل تحركات، لسعد الجزيري، ومحمد صادق، مع خبرة حسني عبدربه، في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 47 أطلق ميندوجا، تصويبة قوية مرت بدون خطورة علي مرمي محمد الشناوي، ورد محارب بتمريرة لوليد أزارو إلا أن الحكم جهاد جريشة احتسب تسللًا علي اللاعب المغربي.

استمرت السيطرة والاستحواذ للاعبي الإسماعيلي وسط تراجع للأهلي، وفي الدقيقة 54 لعب نادر رمضان لاعب الإسماعيلي تمريرة للاعب التونسي لسعد الجزيري داخل منطقة الجزاء والذي لعب الكرة وقت خروج محمد الشناوي من المرمي ليسجل الهدف الأول للإسماعيلي.

أجري خيرالدين مضوي مدرب الاسماعيلي التغيير الأول الاضطراري بنزول أحمد أيمن بدلا من محمد هاشم مدافع الفريق والذي اشتكي من إصابة عضلية.

في الدقيقة 57 أجري الفرنسي باتريس كارتيرون، التغيير الأول بنزول محمد شريف، بدلا من مؤمن زكريا، في محاولة لتنشيط الشق الهجومي.

في الدقيقة 67 أجري كارتيرون التغيير الثاني بنزول مروان محسن بدلا من ناصر ماهر، وفي الدقيقة 68 أطلق محمد شريف تصويبة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس عصام الحضري أمسك بالكرة، ليستمر تقدم الإسماعيلي علي الأهلي بهدف.

أجري الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني للإسماعيلي، التغيير الثاني في الدقيقة 73 بنزول محمد الشامي بدلا من شكري نجيب.

واصل الأهلي الضغط لتسجيل هدف التعادل، وحاول كارتيرون التدخل من جديد بإجراء تعديل ثالث حيث دفع بأيمن أشرف بدلا من إسلام محارب في الدقيقة 76.

في الدقيقة 78 لعب معلول تمريرة داخل منطقة الجزاء إلي محمد شريف المنطلق من وسط الملعب لمنطقة الجزاء، وحاول شريف المراوغة وسقط علي أرض الملعب إلا أن الحكم لم يحتسب خطأ.

استمرت محاولات الأهلي لإدراك هدف التعادل في الربع ساعه الأخيرة، وشكلت الكرات العرضية لمعلول خطورة كبيرة علي دفاع الإسماعيلي إلا أنها لم تُستغل، وسقط أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم لم يحتسب أي خطأ.

في الدقيقة 88 لعب معلول عرضية من ركلة حرة في الجبهة اليمني إلا أن الكرة ارتدت من دفاع الإسماعيلي، وأجري الإسماعيلي التغيير الثاني بنزول كريم بامبو بدلا من لسعد الجزيري، و احتسب الحكم 4 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع.

في الدقيقة الثالثه من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل محمد شريف هدف التعادل للأهلي حيث لعب وليد أزارو ضربة مقصية ووصلت الكرة إلي شريف داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في مرمي الحضري، و ينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ويحصل الأهلي علي نقطة في بداية مشواره بالدوري.