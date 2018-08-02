منتخب رفع الأثقال يضم 22 رباعا في معسكر مفتوح

ضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال بقيادة محمد موسى الديب، المدير الفني، نحو ٢٢ لاعب و لاعبة لمعسكر المنتخب الوطني.

وقال محمد الديب أن المعسكر مفتوح لضم لاعبين آخرين، حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى إتاحة الفرصة لجميع رباعي مصر للإنضمام إلى صفوف المنتخب و خوض البطولات المقبلة.

ويضم المعسكر منتخبات الشباب و الناشئين و الكبار، حيث تستعد منتخبات مصر المختلفة للعديد من البطولات الهامة.

ويشمل برنامج المنتخب الوطني على : بطولة أفريقيا للكبار المقرر إقامتها في الفترة من ١٠ إلى ١٧ أغسطس الجاري بموريشيوس؛ بطولة العالم للجامعات المقررة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ سبتمبر المقبل ببولندا؛ والبطولة العربية المقررة شهر أكتوبر المقبل؛ و دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في الفترة من ٦ إلى ١٨ أكتوبر المقبل في بوينس آيرس بالأرجنتين؛ وبطولة العالم للكبار المقررة في الفترة من الأول و حتى ١٠ نوفمبر المقبل في تركمستان.

ويجري الجهاز الفني للمنتخب تجارب مستمرة لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في البطولات المقبلة.