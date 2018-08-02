بوكا جونيور يفوز بسداسية في مستهل مشواره في كأس الأرجنتين

تغلب فريق بوكا جونيورز مساء أمس الأربعاء (فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش) بسداسية نظيفة على منافسه الفارادو، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بالأرجنتين، في أولى مبارياته ببطولة كأس الأرجنتين لكرة القدم لموسم 2018.

وسجل أهداف بوكا جونيورز في اللقاء، الذي جاء ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس الأرجنتين، المدافعان ليساندور ماجايان في الدقيقة الخامسة وباولو جولتز في الدقيقة 55 ، ولاعب الوسط بابلو بيريز في الدقيقتين 29 و35 والمهاجمان رامون ابيلا وكارلوس تيفيز في الدقيقيتن 25 و89 على الترتيب.

واكتسح حامل لقب الدوري الأرجنتيني منافسه المتواضع الذي لم يتمكن من الصمود سوى خمس دقائق فقط أمام الهجوم الشرس لعملاق الكرة الأرجنتينية.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب ماورو زاراتي مع بوكا جونيورز الذي انضم للفريق بعد أن أثار حالة من الجدل عقب رحيله عن صفوف نادي فيليز سارسفيلد.

ولم يشارك المهاجم المخضرم كارلوس تيفيز في المباراة ضمن التشكيلة الأساسية بل لازم مقاعد البدلاء حتى قرر المدير الفني لبوكا جونيورز، جويرمو باروس سكوليتو، الدفع به في الشوط الثاني.

وقال أيقونة جماهير بوكا جونيورز: "لست الخيار الأول للمدرب".

ويستضيف بوكا جونيورز الأربعاء المقبل نادي ليبيرتاد الباراجواياني ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس ليبيرتادوريس.