إعادة رفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية إلى الولايات المتحدة

أعيدت رفات عشرات العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية وقامت بيونج يانج بتسليمها الاسبوع الماضي، إلى الولايات المتحدة ، أمس الأربعاء، بعد 65 عاما على انتهاء النزاع.

ونظمت مراسم في قاعدة بيرل هاربر هيكام في هاواي لاستقبال رفات الجنود، بحضور عائلات عدد منهم ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وقال بنس ان "البعض اطلقوا على الحرب الكورية اسم (الحرب المنسية). لكننا اليوم نقدم البرهان على أن هؤلاء الأبطال لم يتم نسيانهم اطلاقا"، مضيفا أن "والدي، ايد بنس قاتل خلال حرب كوريا وعاد بميدالية على صدره. لكن والدي الذي غادرنا قبل ثلاثين عاما قال لنا دائما إن الأبطال الحقيقيين هم الذين لم يعودوا إلى بيوتهم"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت بيونج يانج أعادت الأسبوع الماضي 55 صندوقا لرفات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية (1950-1953) بموجب اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال قمتهما في سنغافورة في يونيو.

ويقول خبراء إن عملية تحديد الهويات قد تستغرق سنوات. إلا أن جون بيرد مدير التحليل العلمي في وكالة متابعة ملفات أسرى الحرب والمفقودين في المعارك التابعة لوزارة الدفاع قال للصحافيين في قاعدة اوسان الأمريكية الجوية في كوريا الجنوبية إن المعلومات الاولية توحي بأن "الرفات هي على الأرجح لأمريكيين".

وأضاف بيرد للصحفيين "الرفات تتطابق مع رفات استعدناها من كوريا الشمالية في الماضي". وأضاف "لا يوجد سبب في هذه المرحلة للشك في أنها ليست لمفقودين في الحرب الكورية".

وشارك نحو 500 مسؤول من قيادة الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المراسم الرسمية لاستعادة الرفات في القاعدة الجوية.

وقتل أكثر من 35 الف أمريكي في شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب، ولا يزال نحو 7700 منهم يعتبرون في عداد المفقودين من بينهم 5300 في كوريا الشمالية.

وفي الأعوام بين 1990 و2005 تمت إعادة 229 مجموعة من الرفات من كوريا الشمالية، إلا أن هذه العملية توقفت عندما تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب برنامج بيونج يانج النووي.