«أبل» أول شركة في العالم تتخطى قيمتها التسويقية «تريليون دولار»

أصبحت شركة أبل الأمريكية، أول شركة تتخطى قيمتها التسويقية حاجز التريليون دولار في العالم بأكحمله، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

شركة هواتف آيفون الشهيرة حققت هذا الإنجاز اليوم الخميس، حينما سجل سعر السهم 207.04 دولار، في البورصة الأمريكية وحقق نسبة ارتفاع 20% منذ بداية العام الحالي بحسب موقع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فيما اقتربت شركة أمازون من حاجز 900 مليار دولار بينما زادت قيم مايكروسوفت وجوجل عن 800 مليار دولار.

هذا الحدث هو علامة مالية فارقة للشركة التي أسسها ستيف جوبز عام 1976 أي منذ 42 عاما، خاصة مع تعرضها لتراجع أوشك على الإفلاس عام 1997 ووصل تداول السهم الواحد إلى أقل من دولار، ثم استحوذت على شركة "نيكست" المملوكة لجوبز، وحصلت على مساعدات نقدية ضخمة من شركة مايكروسوفت بقيمة 150 مليون دولار للمساعدة في دفع فواتيرها بحسب موقع «سكاي نيوز».

وأعلنت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن تطبيق أسهم أبل "ستوكس" أعلن عن طريق الخطأ نبأ أن شركته أول شركة تقنية تصل قيمتها التسويقية إلى تريليون دولار، قبل وصولها إلى الرقم فعليا، وقبل إعلان الشركة رسميا، خاصة وأنها تحاول منذ فترة كسر حاجز التريليون.

بلغت القيمة التسويقية لأبل 971 مليار دولار وفقا لعدد الأسهم المسجلة في ميزانيتها العمومية، وتم الإعلان عنها الثلاثاء الماضي، ما يعني أنها كانت قد اقتربت من الرقم المنتظر قبل صباح الخميس.

ارتفاع القيمة التسويقية لشركة أبل لهذه الأرقام يعني أن قيمة أسهمها تبلغ أكثر من ثلث حجم اقتصاد المملكة المتحدة، وأكبر من اقتصادات دول كبرى مثل تركيا وسويسرا بحسب «جارديان».