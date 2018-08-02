كليب «أول ماتبتسميلي» لسامو زين يحقق نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب»

حقق كليب أغنية "أول ماتبتسميلي" للمطرب ساموزين ما يقرب من نصف مليون مشاهدة علي يوتيوب، وقالت شركة مزيكا في بيان لها اليوم الخميس، إن الأغنية حققت هذا الرقم خلال أول يومين فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير، مشيرة إلى تعليقات الإعجاب التي نالها من الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

"أول ماتبتسميلي" من كلمات تامر حسين وألحان شريف الغندور وتوزيع طارق توكل والكليب من إخراج شريف فرانسيس، وتم تصويرها في اليونان لمدة 3 أيام.

على جانب آخر يستعد زين لطرح أحدث ألبوماته الغنائية وهو بعنوان "لوعمرى يرجع" مع شركة "مزيكا"، والذي ينتظر أن يطرحه لجمهوره خلال موسم الصيف الحالي.