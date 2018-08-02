وزيرة الهجرة: لا توجد أي عنصرية تجاه المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لا يوجد أي شكل من أشكال العنصرية تجاه المصريين بالخارج، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى كون المصريين مسالمين بطبيعتهم، لذلك لا يثيرون الكثير من المشكلات.



وأضافت «مكرم»، خلال لقائها مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تولي اهتمامًا لأبناء المصريين بالخارج عن طريق إقامة أنشطة ثقافية وتاريخية لتعريفهم بوطنهم الأم، موضحة أن هناك تعاونًا مع وزارتي الدفاع والثقافة في إطار هذه الاهتمام.



وتابعت: «لازم أبناء المصريين بالخارج يعرفوا الحروب اللي مصر خاضتها، وأنا مهتمة للغاية بالجيلين الرابع والخامس على وجه الخصوص، ونحرص على تنظيم رحلات وزيارات ثقافية للأماكن التاريخية».



ولفتت إلى وجود تعاون بين الوزارة والأزهر الشريف لمنع استقطاب الجماعات الإرهابية للمصريين بالخارج، موضحة أنه تم التنسيق مع الأزهر لوضع رابط المرصد العالمي لمكافحة الإرهاب على موقع الوزارة بعدد من اللغات.



وبشأن أبرز المشكلات التي أزعجتها، ذكرت مشكلة أحد المصريين في المملكة العربية السعودية، والذي ألقي القبض عليه أثناء محاولته العودة للبلاد، متابعة: «في مواطن مصري اتقبض عليه وهو نازل مصر، لأنه كان بيخفي فلوسه داخل ملابسه، لأنه بيخاف من الحسد زي ما قالي، وأزعجني إنه عاوز ينزل بقوته وحسيت إننا قصرنا في حق الفئات البسيطة دي، لكن بعتنا ناس ووضحنا الأمر للمسؤولين».



وعن أكثر المكالمات التي تسعدها عند تلقيها، قالت إنها تسعد كثيرًا ببعض الأدعية لها ولأولادها، معقبة: «أدعية بسيطة بتبسطني زي ربنا يخلفه على عيالك وربنا يحميك».



واستطردت أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، حتى إذا ارتكبوا الأخطاء، مضيفة: «بنوكل له محامي في إطار احترامنا لقوانين هذا البلد، وبنسعى إننا نكون معاه، لأنه في غربة، وممكن أي حد يستقطبه».