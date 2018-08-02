اتهام 3 قراصنة أوكرانيين بسرقة بيانات أكثر من 100 شركة أمريكية

ذكرت تقارير إخبارية أن أجهزة الأمن الأمريكية نجحت في القبض على 3 أوكرانيين أعضاء رئيسيين في شبكة دولية معقدة للقرصنة المعلوماتية بتهمة سرقة بيانات أكثر من 100 شركة أمريكية وسرقة أرقام ملايين بطاقات الائتمان والاقتراض.

وقد تم القبض على القراصنة الثلاثة خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، ولكن وزارة العدل الأمريكية لم تكشف عن هذه البيانات إلا أمس الأربعاء.

وبحسب التقارير فقد تم القبض على فيدر هلادير، 33 عاما، في مدينة درسدن الألمانية في يناير الماضي وهو محتجز الآن في مدينة سياتل الأمريكية على ذمة المحاكمة. وتم القبض على ديمترو فيدوروف، 44 عاما، في مدينة بايلسكو بيالا الهولندية، حيث مازال محتجزا هناك انتظارا لصدور قرار بتسليمه للولايات المتحدة. وتم القبض على أندري كولباكوف، 30 عاما، في يونيو الماضي في مدينة ليبي الإسبانية.

كان "هلادير" يعمل في شبكة القرصنة الدولية "إف.آي.إن 7" كمدير أنظمة. ومن المقرر بدء محاكمته يوم 22 أكتوبر المقبل.

يذكر أن أعضاء شبكة القرصنة الدولية المعقدة "إف.آي.إن 7" نفذوا حملة قرصنة استهدفت أكثر من 100 شركة وخاصة في مجال المطاعم والفندقة والألعاب منذ 2015.

وبحسب لائحة الاتهام الاتحادية فإن شبكة "إف.آي.إن 7" اخترقوا آلاف أجهزة الكمبيوتر وسرقوا أرقام بطاقات الائتمان والاقتراض لملايين العملاء، حيث باعت الشبكة هذه المعلومات لتحقيق أرباح.