افتتاح فعاليات الدورة 27 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

• وزيرة الثقافة: مهرجان القلعة يلقى رواجا سياحيا كبيرا بسبب المشاركة الدولية الكبيرة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يلقى هذا العام رواجًا سياحيًا كبيرًا؛ بسبب المشاركة الدولية الكبيرة.

وأكدت الوزيرة - خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح المحكي بحضور وزير الأثار الدكتور خالد العناني، اليوم الخميس - أن المهرجان شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ27 عامًا الماضية خاصة من خلال التنوع والاختلاف.

وأضافت عبد الدايم أن المهرجان يقدم رسالة مهمة للجمهور من خلال تقديم عروض دار الأوبرا في القلعة التي تمثل رمز الحضارة المصرية القديمة.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني وكرمت الوزيرة عددًا من رموز الفن والإعلام ممن أثروا تاريخ المهرجان في دوراته السابقة بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم (المطربان هاني شاكر ومدحت صالح وعازف الكلارينيت بأوركسترا القاهرة السيمفوني ورئيس البيت الفني الاسبق الدكتور محمد حمدي وعازف الفيولا علاء خليل و سيد أمين ابو الهدي مخرج حفلات الاوبرا بالتليفزيون المصري - الكاتبة والناقدة الصحفية كريمان حرك - حاتم منصور خبير ضبط وصيانة البيانو).

وانطلق الاحتفال الفني بعرض فرقة الشباب والأطفال الصينية والتي تقدم رقصات وأغاني شعبية من الفلكلور الصيني ثم يستقبل المسرح أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر ويقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تمثل محطات مهمة في مشواره الفني.

يذكر أن المهرجان الذي سيستمر حتى 17 أغسطس الجاري، يحصل لأول مرة هذا العام على الشارة الدولية ويتضمن 37 حفلاً فنيًا يحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى مشاركة 6 دول عربية وأجنبية بجانب مصر (فلسطين وسوريا وتونس الصين والمكسيك وبنما).