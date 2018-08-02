تابع تغطية حية وبث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز والتي تُقام على ملعب السلام.
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وساليف كوليبالي وسعد الدين سمير ومحمد هاني.
خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية ومؤمن زكريا وإسلام محارب وناصر ماهر.
خط الهجوم: وليد أزارو.
تشكيل الإسماعيلي:
حراسة المرمى: عصام الحضري.
خط الدفاع: طارق طه، ريتشارد بافور، محمود متولي، محمد هاشم.
خط الوسط: محمد صادق، نادر رمضان، شكري نجيب، حسني عبدربه، لسعد الجزيري.
خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا.
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