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تابع تغطية حية وبث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز والتي تُقام على ملعب السلام.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وساليف كوليبالي وسعد الدين سمير ومحمد هاني.

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية ومؤمن زكريا وإسلام محارب وناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: طارق طه، ريتشارد بافور، محمود متولي، محمد هاشم.

خط الوسط: محمد صادق، نادر رمضان، شكري نجيب، حسني عبدربه، لسعد الجزيري.

خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا.

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