علقت الفنانة وفاء عامر، على مشاركة كبار الفنانين الأعمال الفنية مع الوجوه الشابة الجديدة، واتساع أدوار الشباب في الآونة الأخيرة، قائلة إن الدراما الحقيقية تحاكي الواقع، والشباب ومشاركتهم في الحياة جزء من الواقع، ذلك فضلًا عن كون أي مجال عمل لابد أن تجتمع فيه الخبرات مع طموحات الشباب.



وطالبت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، أمس الأربعاء، الدولة بفتح قصور الثقافة للشباب للتعبير عن مواهبهم الفنية والموسيقية والإبداعية، مناشدة كبار الفنانين بمساعدة المواهب الشابة.



وأضافت أنها خطت مشوراها الفني دون مساعدة أحد، موجهة رسالة إلى المواهب الجديدة، بضرورة الالتزام بالمواعيد، واحترام الكبار، واستيعاب الآخر وعدم التعالي عليه حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم الفنية بخطى ثابتة تجاه النجاح.



