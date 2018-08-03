كارتيرون : التعادل مع الإسماعيلي مرضي فى بداية مشوار الدوري

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه عن نتيجة التعادل بهدف لكل فريق التي انتهت عليها مباراته أمام الإسماعيلي بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، التي أقيمت اليوم الخميس.

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية، خصوصا وأننا واجهنا وصيف الدوري في الموسم الماضي، كانت لنا ثلاثة فرص في الشوط الأول من اللقاء، لكن لم ننجح في استغلالهم، كما أن الفريق تراجع بدنيا في الشوط الثاني".

وأضاف: "الإسماعيلي وصل بفرصة واحدة إلى مرمى محمد الشناوي ونجح في تسجيلها، لكننا ضغطنا حتى اللحظة الأخيرة وتمكنا من إدراك هدف التعادل في اللحظة الأخيرة، سعيد بالروح التي ظهر عليها اللاعبين، قدمنا مستوى مكننا من التعادل لكن لم يكن أفضل ما لدينا".

وأشار كارتيرون إلى أنه قام باستبداله ناصر ماهر بعد 60 دقيقة من زمن اللقاء، كون المباراة كانت الأولى له منذ فترة طويلة وأدائه البدني لن يسمح له باللعب لأكثر من ذلك، لافتا إلى أنه قام بتغيير الطريقة إلى 4/4/2 مع نزول مروان محسن بالإعتماد على الكرات الطويلة من الأطراف.

وأتم المدير الفني الفرنسي: "أمامنا مشوار طويل وسنعمل على تصحيح الأخطاء في اللمسة الأخيرة أمام المرمى، الموسم الحالي يعتبر استثنائي بعد التدعيمات الكثيرة التي قامت بها بعض الفرق، بجانب الدعم المالي الكبير لأندية أخرى، ومن الوارد أن يقوموا بتغيير شكل البطولة".