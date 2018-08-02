«مياه كفر الشيخ»: التجهيز لعمل 12 محطة صرف صحي بالقرى

قال المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إنه تم توصيل مياه الشرب إلى ما يقرب من 97% من قرى وعزب ومناطق المحافظة المختلفة، مؤكدا: ونستهدف إدخال المياه بكل قرية وعزبة وحي بالمحافظة خلال هذا العام.

وأضاف «مفتاح»، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أنه يتم صيانة محطات المياه وتحليتها وتنظيفها دوريا، مشيرا إلى أن مياه جميع المحطات «نظيفة» ولا توجد مشكلات منها، متابعا أن العمل قائم على قدم وساق لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، مناشدا المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وأشار «مفتاح»، إلى أنه يتم التجهيز لعمل 12 محطة صرف صحي، مابين معالجة ورفع، بعدد من القرى الأم بالمحافظة خلال هذا العام، متابعا: نستهدف من خلالها عمل شبكات صرف صحي متكاملة وصحية تحافظ على شبكات مياه الشرب والمياه الجوفية والمنازل، وعمل محطات معالجة ثلاثية؛ يتم خلالها الاستفادة من مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها للزراعة.