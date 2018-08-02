قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن رابطة جنوب دول شرق آسيا، تشكلت في 1967 من 5 دول؛ إندونيسيا، تايلاند، سنغافورة، الفلبين، ماليزيا، ثم توسعت لتضم فيتنام، لاوس، بروناي، كامبوديا، ميانمار.

وأضاف «الشاذلي»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، لكن «الآسيان» حافظت حيادها السياسي، موضحًا: «الدول الآسيوية تستهدف البقاء على حياد، حتى لا تنخرط في الصراعات الدولية، وهذه قمة الحكمة».

وتابع أن رابطة جنوب شرق آسيا يقطنها 500 مليون نسمة، ويمتد إقليمها إلى 2.7 مليون كيلومتر، وتضم بلادًا من أثرى دول العالم، مشيرًا إلى وصول متوسط دخل الفرد في سلطنة بروناي إلى 80 ألف دولار، بينما يصل إلى 50 ألف دولار في سنغافورة.

وذكر أنه بعد تكوين هذه الرابطة توسعت بتشكيل «محفل الآسيان الإقليمي» الذي ضم الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى في العالم؛ أمريكا، كندا، روسيا، الهند، باكستان، الصين، كوريا الجنوبية، نيوزيلاندا، أستراليا.

وشهد اليوم الخميس، انطلاق اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا الـ51، في سنغافورة، بحضور كبار الدبلوماسيين من 26 دولة والاتحاد الأوروبي؛ لإجراء مباحثات حول القضايا السياسية والأمنية في آسيا والمحيط الهادي.