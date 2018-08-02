ستوك سيتي يستعير ويليامز من إيفرتون

أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي عن ضم المدافع الويلزي أشلي ويليامز، من إيفرتون وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بيان يفيد فيه ضم صاحب الـ33 عامًا، لمدة عام على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد لمسابقة البريميرليج.

وقال جاري روك المدير الفني لستوك بعد انتقال اللاعب: "لدينا لاعبين جيدين في مركز قلب الدفاع، رايان شاوكروس و برونو مارتينز إندي، ولكني شعرت أنه من المهم أن نحضر لاعبًا آخر من ذوي الخبرة لوضع ضغط على الثنائي وإدخال روح التنافس داخل الفريق".

الجدير بالذكر أن هذه الصفقة السادسة لستوك خلال الانتقالات الصيفية، بعد وصول بينيك أفوبي وبيتر إتيبو وجيمس ماكلين وتوم إنس وآدم فيديريسي.