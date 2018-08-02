تراجع أرباح «سنتامين مصر» بنسبة 28% خلال الربع الثاني من العام الحالي

مصر حصلت على نحو 48.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي



انخفضت أرباح شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، قبل الضريبة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 28%، لتصل إلى 45.77 مليون دولار، مقابل 63.50 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة على موقعها اليوم الخميس.

وبحسب البيانات، فإن إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد هبطت بنحو 18%، لتصل إلى 123.929 مليون دولار، مقابل 151.282 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن مبيعات الذهب قد انخفضت خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 19%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ 97.628 الف أوقية من الذهب، حيث ارتفع متوسط سعر بيع الذهب بنحو 4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ليبلغ 1.298 ألف دولار للأونصة.

وأضافت البيانات، أن إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي قد ارتفعت بنسبة 2%، لتصل إلى 296.39 مليون دولار، مقابل 292.005 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما زادت أرباح الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي بنحو 16%، لتصل إلى 129.728 مليون دولار.

وتقول الشركة، إن الحكومة المصرية قد حصلت خلال النصف الأول من العام الحالي على نحو 48.3 مليون دولار كحصة في الأرباح والعوائد "تتضمن 9 ملايين دولار كإتاوة، و39.3 مليون دولار تحصل عليها هيئة الثروة المعدنية المصرية كحصة في الأرباح"، وفقا للشركة.

وكانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية قد حصلت على 131 مليون دولار عوائد من شركة "سنتامين مصر" للتنقيب، نظير عملياتها في منجم السكري للذهب خلال عام 2017، كما حصلت على نحو 21.64 مليون دولار أرباح منذ بداية العام الحالي وحتى 6 مارس الماضي، بالإضافة إلى إتاوة بقيمة 11.734 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وتحصل الهيئة على 55% من أرباح "سنتامين" عن عملياتها في منجم السكري بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة.

وتورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.

وبحسب تصريحات سابقة ليوسف الراجحي، المدير العام لشركة سنتامين إيجبت، والعضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، فإن الشركة تهدف لتوريد نحو 137 مليون دولار خلال عام 2018 لهيئة الثروة المعدنية، ومن المتوقع أن تصل قيمة أرباح الهيئة من منجم السكري خلال 2018 نحو 115 مليون دولار، فيما تصل قيمة الإتاوة إلى نحو 22 مليون دولار.

وتعمل في مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الأسترالية في منجم السكري، وماتزهولدنج القبرصية والتي تعمل في منجم حمش.

ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.

وتم تأسيس شركة السكري لمناجم الذهب عام 2005 وهي شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناءً على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.