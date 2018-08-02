«التعليم»: مد فترة البت في طلبات الالتحاق لـ«الابتدائية» حتى 7 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم، مد فترة البت في طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، وذلك عن طريق المدارس حتى الثلاثاء الموافق 7 أغسطس الجاري.

ونبهت الوزارة -في منشور تم إرساله للمديريات التعليمية- على المدارس الرسمية التابعة لكل مديرية بسرعة الانتهاء من البت في الطلبات المقدمة عن طريق ولي الأمر وتسجيل الملفات المستوفاة التي تعسر ولي الأمر في تسجيلها خلال الفترة المحددة.

وطالبت الوزارة، في بيان لها اليوم، المديريات التعليمية، بالتبيه على الإدارات التعليمية التابعة لكل مديرية بمتابعة تنفيذ ذلك، ويمكن متابعة الموقف من خلال الموقع الإلكتروني «student.emis.eg/mud».

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء نظرا لتدني نسبة تسجيل البت في طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي عن طريق المدارس التابعة للمديرية.

جاء ذلك في إطار الإجراءات المتبعة سنويا الخاصة بالتقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي من خلال بوابة مركز المعلومات «EMIS.gov.eg»، واستكمالا لهذه الإجراءات خلال العام الدراسي الجديد 2018-2019، وإلحاقا لكتابتنا الخاصة بأن تتولى المدارس تسجيل طلبات الالتحاق بها والبت فيها.