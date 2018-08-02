«التمويل العقاري» يوضح شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الحر

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوقي التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، إن وزارة الإسكان أعلنت عن طرح 18 ألف و590 وحدة إسكان اجتماعي حر، موزعة في 20 مدينة جديدة على مستوى 12 محافظة.



وأشارت رئيس «التمويل العقاري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأربعاء، إلى طرح كراسة الشروط بداية من 5 أغسطس الجاري، متابعة أنه بعد سحب الكراسات سيتم فتح باب الحجز في الثاني عشر من ذات الشهر إلكترونيًا.



وأضافت أن الحجز سيكون بالأولوية بعد سداد المقدم المقدر بنحو 30 ألف جنيه، بأحد مكاتب البريد المميكنة، متابعة أنه يشترط أن يكون الحاجز حاملًا للجنسية المصرية وألا يقل عمره عن 21 عامًا.



وأوضحت أنه بعد سداد مقدم الحجز يتم رفع مستندات السداد على الموقع الإلكتروني، مستطردة: «الوحدة التي يتم سداد مقدم حجزها، تُحذف من قائمة الوحدات المعروضة على الموقع حتى لا يعزم آخرين على حجزها».



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأربعاء، أنه سيتم فتح باب الحجز لـ18590 وحدة «إسكان اجتماعي حر»، في 12 محافظة، بدءًا من 12 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.



