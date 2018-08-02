الخميس 2 أغسطس 2018 10:44 م القاهرة القاهرة 28°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

«الصحة»: أول حالة وفاة بين الحجاج المصريين بالسعودية

كتبت - أسماء سرور
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 10:18 م | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 10:18 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، وفاة أول حاج بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، نتيجة أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك في مستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحاج يدعى جلال سعد محمد مرزوق، يبلغ من العمر 56 عاما، من محافظة الغربية، وهو يتبع حج قرعة الداخلية، لافتا إلى أنه أثناء أدائه مناسك العمرة اليوم، تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي هناك.

وأشار إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغا بالوفاة، لافتا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك