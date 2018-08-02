المنتخب العراقى ينسحب من دورة الألعاب الآسيوية

انسحب المنتخب العراقي من منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية، التي تقام هذا الشهر في جاكرتا، مما سيتسبب على الأرجح في هرج ومرج بالمسابقة، قبل أقل من أسبوعين على انطلاقها.



وأكد مصدر في بغداد، أن اللجنة الاولمبية العراقية قررت الانسحاب من منافسات كرة القدم، وسيترك هذا القرار المسؤولين في حاجة للتعامل مع اختلال توازن الجولة الأولى من المسابقة.



وفي الأسبوع الماضي، أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سحب قرعة دور المجموعات من أجل إضافة فلسطين والإمارات، بعدما خلت القائمة الأولية للفرق المشاركة من الدولتين.



وتسبب ذلك في زيادة عدد فرق مجموعتين من المجموعات الست إلى خمسة فرق بدلاً من أربعة، لكن انسحاب العراق الآن معناه أن المجموعة التي تضم الصين وتيمور الشرقية وسوريا ستحتوي على ثلاثة فرق فقط.