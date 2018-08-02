وصل الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم يوفينتوس إلي ميلان تمهيدا لإتمام انتقاله بشكل رسمي إلي صفوف الروسونيري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب صاحب الـ30 عاما اليوم الخميس للكشف الطبي في ميلان قبل توقيع عقود انضمامه إلي فريق الشياطين.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلي أن المهاجم الأرجنتيني انضم إلي الميلان لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 18 مليون يورو، مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم، مقابل 36 مليون يورو، برفقه زميله ماتيا كالدارا من اليوفي، وذلك مقابل عودة ليوناردو بونوتشي مدافع يوفينتوس السابق إلى السيدة العجوز.