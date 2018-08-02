والي: منح 2400 حالة معاشات استثنائية

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية قد وافقت على منح معاشات استثنائية لـ2400 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة في مجال العمل العام.

وأضافت والي في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن الحالات التي تم الموافقة عليها تشمل الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف.

كما أضافت الوزيرة أنه سيتم تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرا لجهودهم المتميزة طيلة فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد بالإضافة للحاصلين على أوسمة في مجال العمل العام وتكريم قدامى النقابيين.