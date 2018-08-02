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65 أمريكيا كانوا على متن الطائرة المكسيكية المنكوبة

الطائرة المكسيكية المنكوبة
الطائرة المكسيكية المنكوبة
مكسيكو سيتى - د ب أ
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 5:17 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 5:17 ص
ذكرت القنصلية الأمريكية في مدينة مونتيري المكسيكية، أن 65 مواطنا أمريكيا كانوا على متن الطائرة المكسيكية المنكوبة التي تحطمت ليل الثلاثاء.

وأضافت القنصلية، عبر حسابها على تويتر: "نحن على دراية بأن 65 مواطنا أمريكيا على الأقل كانوا على متن الطائرة، ونحن نوفر الخدمات القنصلية".

وتردد أن من بين ركاب الطائرة أيضا شخصا إسبانيا وآخر من كولومبيا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في المكسيك في وقت سابق أمس الأربعاء العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة شركة "إير مكسيكو" المنكوبة.

وقال لويس جيراردو فونسيكا مدير سلطة الطيران المدني لتليفزيون فورو: "إنهما(الصندوقان) بحالة مقبولة).

وتحطمت طائرة شركة "إيرمكسيكو" وعلى متنها 103 أشخاص، بعد إقلاعها مباشرة من مطار في شمالي المكسيك، مساء الثلاثاء.

وقال حاكم ولاية دورانجو المكسيكية، خوسيه إيزبورو، للصحفيين إن الطائرة "أمبراير 190" التي يعود تاريخ تصنيعها إلى 10 أعوام تعرضت لرياح قوية بعد إقلاعها متوجهة في رحلة إلى مكسيكو سيتي وأن حريقا اندلع على متن الطائرة بعد أن هبطت اضطراريا فى أحد الحقول.

وسقطت الطائرة بالقرب من نهاية المدرج، واشتعلت فيها النيران وتعرضت "لأضرار بالغة"، وفقا للحاكم.

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