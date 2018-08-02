ملك الأردن يبحث بمقر قيادة الجيش التطورات على الحدود الشمالية للمملكة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، عددا من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي، في بيان اليوم، أن ذلك جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث اطلع على آخر التطورات على الحدود الشمالية للمملكة.

وتناول الاجتماع آخر التطورات على الحدود الشمالية للمملكة، وجاهزية القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والتعامل مع أي مستجدات أو أي تهديد لأمن المملكة ومواطنيها.

واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الملك عبدالله الثاني على جاهزية القوات المسلحة على طول الحدود الأردنية مع دول الجوار واستعدادها التام للتعامل مع أي محاولات اختراق للحدود من قبل الجماعات الإرهابية التي يتم قتالها ومطاردتها بالقرب من الحدود الشمالية للمملكة.

كان الجيش الأردني قد أعلن، اليوم، عن قصف بعض عصابات تنظيم داعش الإرهابي لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك، ما أدى إلى قتل بعضهم وإجبار البعض الآخر على التراجع إلى الداخل السوري.