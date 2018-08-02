صحيفة إيطالية: السجين المصري المنتحر في إيطاليا تعرض للتعذيب

كشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم، أن المواطن المصري حسن رمضان شرف، الذي توفي منتحرا في سجن بمدينة فيتربو الإيطالية، تعرض للتعذيب في وقت سابق بالسجن، ذاكرة أن حالات الانتحار في هذا السجن الإيطالي ارتفعت هذا العام وخصوصا بين الأجانب.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن "حسن"، 21 عاما، شنق نفسه على نافذة محبسه الانفرادي، موضحة أنه كان من المفترض الإفراج عنه في سبتمبر المقبل بعد انقضاء فترة عقوبته في إحدى القضايا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أنه تم الاستماع لشهادة المواطن المصري منذ أربعة أشهر بعد أن تقدم بشكوى على خلفية تعرضه للعنف، واستمع لشهادته ضامن حقوق السجناء في لاتسيو وأمبريا، ستيفانو أناستازيا، وبعدها أرسل الأخير شكوى "حسن" إلى المدعى العام في فيتربو.

وجاء في الشكوى أن "حسن" تعرض للضرب يوم 20 مارس الماضي، "على يد بعض ضباط السجن"، وقد "أضروا بطبلة أذنه اليسرى"، فيما أظهر "حسن" خلال شهادته، جروحه التي شملت علامات حمراء على الساقين وجروح على الصدر، وأضاف "حسن"، في شهادته: "أخشى الموت".

وأشارت "كوريري"، إلى أن حوادث متكررة كان يتعرض لها السجناء الأجانب، ونقلت الصحيفة عن أحد السجناء قوله إن حالة "حسن" ليست "فردية" فهناك عشرات السجناء يتحدثون عن العنف داخل سجن "ماماجالا"، حيث سُجن "حسن"، وخصوصا في الحمامات أو غرف المراقبة.

وأكدت الصحيفة أن "حسن" جرى وضعه في الحبس الانفرادي الأسبوع الماضي كإجراء تأديبي لمدة ثلاثة أشهر ونصف، موضحة أنه عُثر عليه يوم 23 يوليو منتحرا، فيما حاول ضباط السجن إغاثته بقدر الإمكان.

وتابعت الصحيفة، أن نيابة فيتربو فتحت تحقيقا في الواقعة، واصفة التحقيق بـ"المعقد" و"الحساس"، كما سيتم تشريح جثة "حسن" خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "فيتربو" الإيطالية المحلية، أن صبري أبو هيكل، ابن عم المصري المنتحر، أفاد بأن "حسن" شعر باضطهاد من قبل أحد السجناء، فيما هاجر "حسن" بشكل غير قانوني إلى إيطاليا عندما كان عمره 15 عاما وحكم عليه بالسجن لمدة 3 أعوام في واقعة ما "لم يحددها".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، قد صرح قبل يومين، بأن وزارة الخارجية تتابع مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن المصري وسير التحقيقات في هذا الشان، وأنها على تواصل مع أسرة الفقيد لإبلاغها بأي تطورات.