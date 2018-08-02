«الكنيسة الأرثوذكسية» تعلن قائمة الأديرة المعترف بها داخل وخارج مصر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، قائمة كاملة بكل الأديرة التابعة لها داخل وخارج مصر، في إطار تنظيم عمل الأديرة في مصر.

والأديرة داخل مصر تبلغ 27 ديرًا، و11 ديرًا خارج مصر، و13 داخل وخارج مصر للراهبات، و12 مزرع خاضعة للأديرة داخل وخارج مصر.

وكان قد أعلن بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني حزمة قرارات انبثقت عن اجتماعه بلجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس داخل مركز لوجوس بوادي النطرون، كان أبرزها وقف قبول رهبان جدد في جميع الأديرة القبطية لمدة عام، مع وقف ترقية رهبان لدرجة قساوسة وقمامصة لمدة 3 سنوات، في أعقاب حادث مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

وحظر البابا الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب ولأي وسيلة لكل الرهبان، مؤكدًا أن من يتورط في ذلك سيعرض نفسه للتجريد من الرهبنة والكهنوت، ولهذا أعلن عدد من الرهبان عبر حساباتهم على «فيس بوك» غلقها خضوعًا لقرارات البابا الذي أمهل الرهبان شهرًا فقط لغلق أي صفحات أو حسابات والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم.

وأشار البابا، إلى أن الأماكن التى لم توافق البطريركية على إنشائها كأديرة سيتم تجريد من قام بهذا العمل من الرهبنة والكهنوت والإعلان عن ذلك، مع عدم السماح بأى أديرة جديدة إلا التى تقوم على إعادة احياء أديرة قديمة، ويتم ذلك من خلال رعاية دير معترف به وعامر، مع تحديد عدد الرهبان فى كل دير بحسب ظروفه وإمكانياته وعدم تجاوز هذا العدد لضبط الحياة الرهبانية وتجويد العمل الرهبانى.