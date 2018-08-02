المقاصة يخسر أنطوي في انطلاقة الدوري بسبب «الموسم الماضي»

يفتقد فريق مصر المقاصة لخدمات مهاجمه الغاني جون أنطوي خلال مواجهة سموحة في الجولة الأولى من عمر الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الجمعة وذلك لحصوله على الإنذار الثالث في آخر مواجهات الفريق بالدوري العام الموسم الماضي.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة في تصريحات لـ "الشروق" أن أنطوي لن يكون مع الفريق في مواجهة سموحة للإيقاف، كما أن الفريق استعد للمواجهة الأولى بالدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق بالقاهرة، بعد خوض المران الأخير وإعلان طلعت يوسف مدرب الفريق عن القائمة التي ستدخل المعسكر لخوض المباراة التي ستقام على ملعب المقاولون العرب.

وأضاف أن الجهاز الطبي يسابق الزمن من أجل تجهيز الثنائي مصطفى شبيطة وحسني فتحي لاعبا الفريق، قبل مواجهة سموحة للحاق بالمباراة الافتتاحية بالموسم الجديد، حيث كان يخضع شبيطة للمرحلة الأخيرة من التأهيل بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالموسم الماضي، غاب على أثرها لما يقرب من 6 أشهر عن الملاعب، بينما يشتكي فتحي من الإصابة بالعضلة الأمامية تعرض لها خلال مشاركته بمعسكر الفريق الذي أقيم في الإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد.