«المالية»: إصدار قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير قريبا

قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، إن الدولة تسعى خلال الفترة الأخيرة أن تقدم حزمة من الإجراءات للتخفيف عن دافعي الضرائب، موضحًا أن فوائد التأخير تعتبر أهم عائق يقف أمام سداد الدين.



وأضاف «توكل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أن قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، والمنتظر أن يصدر قريبًا، يسمح بإعفاء المواطن من سداد غرامات التأخير إذا تم سداد القيمة الأساسية للضرائب قبل التصديق على القانون رسميًا من رئيس الجمهورية.



وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرص الدولة لتقديم تسهيلات للممولين، في ظل تراكم الضرائب بفوائدها على الممولين، مضيفًا أن هذا القانون يأتي لمساعدة الخزانة بتحصيل الضرائب، ومساعدة الممول برفع العوائق أمامه للسداد.



وتابع: «الدولة اقترحت القانون وقدمته لمجلس النواب، ووافق عليه في جلسته العامة، ومن المنتظر أن يصدق عليه الرئيس قريبًا»، مؤكدًا أن الذي سيسدد كامل المستحقات الضريبية المتأخرة سيُعفى من غرامات التأخير.



وذكر أن الوزارة تعمل على تقسيم شرائح الممولين، وفقًا لتقديم الإقرارات وتاريخ السداد، موضحًا أن بعض الممولين تاريخهم ناصع البياض، وهو ما يتم مراعاته خلال التعاملات الضريبية.



