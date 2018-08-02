«سعفان» يفتتح أول دورة تدريبية نقابية للأعضاء الفائزين في الانتخابات العمالية

يطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018-2022، للنهوض بالتنظيم النقابي المصري ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها مصر.

وتبدأ أولى هذه الدورات لأعضاء اللجان النقابية بشركات المجموعة السويس للأسمنت، حيث تستهدف تهيئة القيادات النقابية للمرحلة القادمة، ويشرف على مراحلها المختلفة نخبة من الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات وثيقة الصلة بمنظومة العمل، ويحضر الدورة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب، وعدد من كبار المسئولين بوزارة القوى العاملة.

ومن المقرر أن يكون في استقبال الوزير لدى وصوله للمجموعة خوسيه ماريا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت، وشيري بشارة رئيسة قطاع الموارد البشرية، وسالم سوسو رئيس القطاع الفني، ومديري المصانع والموارد البشرية ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بمصانع المجموعة.