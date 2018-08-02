قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إنه خرج من المؤتمر الوطني السادس للشباب بمعنويات مرتفعة للغاية، ونظرة متفائلة بالمستقبل، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا في كل المداخلات والنقاشات، وردًا على أي تساؤلات وجهت إليه.

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مصر على أعتاب مرحلة مختلفة تمامًا في التعليم المصري، متابعًا: «اتضح لي أننا على المسار الصحيح في التعليم، مهما كانت المتاعب».

وأشار إلى ثقته في الخطة التعليمية الجديدة التي تعكف عليها وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، التي ستضع مصر على قدم المساواة مع الدول المتقدمة، موضحًا أن التجربة الفنلندية في التعليم تعد أحد مصادر الإلهام في الخطة الجديدة.

وتابع: «بهذه الخطة، ينتهي تابو الثانوية العامة، وتنتهي مافيا الدروس الخصوصية وسطوة امتحان اليوم الواحد، ونصبح أمام عملية التعلم وليس التعليم»، موضحًا أن هذه الخطة تعد خطوة نحو صناعة المستقبل بصناعة الإنسان المصري الجديد.