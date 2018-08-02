قال المهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على استكمال التحول الرقمي وميكنة المعاملات المالية لإحكام الرقابة على الإنفاق العام، موضحًا أنه بتطبيق المنظومة بات هناك تحكم كامل في موازنة الدولة ومراقبتها إلكترونيًا بالكامل.



وأضاف «ناصف»، خلال لقائه مع برنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تراقب إلكترونيًا إعداد الموازنة وتفعيلها من خلال دخول الموظف على النظام إلكترونيًا لتنفيذ المدفوعات والمرتبات والقيد المحاسبي، بعد ميكنة 2626 وحدة حسابية في جميع القطاعات الحكومية والخدمية والإدارية على مستوى الجمهورية.



وأوضح أن الوزارة بدأت مشروع الميكنة بغلق كافة الحسابات الفرعية في الوحدات الحسابية التي كان يمتلك كل منها 26 حسابًا بنكيًا بدفاتر شيكات بالبنك المركزي، متابعًا: «ما كان يحدث عندما يحين موعد مرتبات الموظفين، كان الصراف يأخذ شيكات بمرتبات الموظفين ويصرفها كاش من البنك المركزي بشكل يدوي، ثم يعطي كل موظف ظرف خاص به من الخزينة، لكن الآن تم تجميع كافة الحسابات في حساب خزانة موحد لوزارة المالية، وصرنا نراقب كل جنيه يتم صرفه على مستوى الجمهورية».



وأشار إلى توزيع 13 ألف لاب توب موزعين على مستخدمي الوحدات الحسابية، بصورة مؤمنة ضد الاختراق، موضحًا أن اللاب توب لا يمكنه الدخول سوى على المنظومة.



وأكد أن سيرفرات المنظومة وشبكاتها مشفرة ومؤمنة على مستوى عالٍ، مضيفًا أن اختراق المنظومة لن يكون أمر سهلًا.



