الصين: تكتيك الشدة واللين الأمريكي في النزاع التجاري «غير مجد وعقيم»

قالت وزارة التجارة الصينية إن تكتيك "الشدة واللين" الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين في النزاع التجاري "غير مجد وعقيم"، وسيتسبب في إحباط الدول المعارضة للحرب التجارية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنج" اليوم الخميس تعليقا على ما تردد عن عزم الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، في الوقت الذي تتحدث فيه عن رغبتها في استئناف المفاوضات مع الصين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "في مواجهة هذا التهديد المتصاعد للحرب التجارية، قامت الصين باستعدادات كاملة، وستضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، ومصالح شعبها، والتجارة الحرة، والتعددية، والمصالح المشتركة لجميع البلدان".

وتابع "قاو فنج" أن الصين تؤمن دائما بحل الخلافات من خلال الحوار، شريطة أن يكون ذلك قائما على المساواة واحترام الالتزامات، معتبرا أن "الهدف النهائي للاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها ضد بلاده هو قمع التنمية السلمية في الصين".