افتتاح معرض «رحلة حياة» للفنانين آدم حنين ورمسيس مرزوق

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، معرض "رحلة حياة"، للفنانين المصريين "آدم حنين" و"رمسيس مرزوق"، وينظمه إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى الفقي إن المعرض له طابع خاص بالنسبة لمكتبة الإسكندرية لأنه احتفال باثنين من قمم الفن ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع، موضحًا أن أحد أهم أعمال وأنشطة المكتبة استقبال الرواد على اختلاف مجالاتهم.

فيما أشاد الفنان رمسيس نجيب؛ بتنظيم مكتبة الإسكندرية للمعرض، قائلاً "أقمت العديد من المعارض ولكن لم أر معرضًا بمثل هذا المستوى، كما أن تنظيم الصور تم بمستوى فني عال وفقًا لتدرج الألوان"، موجهًا الشكر لإدارة المكتبة والقائمين على المعرض.

وعقب الافتتاح تجول الحاضرون في المعرض الذي يضم مجموعة من الأعمال النحتية للفنان آدم حنين أهمها تمثال أم كلثوم، كما سيعرض مجموعة من أعمال التصوير الفوتوغرافي للفنان رمسيس مرزوق والتي تمثل عددًا من الموضوعات التي تناولها مثل العمال والآثار المصرية، بالإضافة إلى إصدار كتالوج عن الفنانين يضم عددًا من المقالات النقدية المصرية والعالمية التي كُتبت عنهما.

يذكر أن الفنانين "آدم حنين" و"رمسيس مرزوق" هما اللذان استطاعا بأعمالهما التأثير والتغيير في تذوق الفنون التشكيلية، فالفنان رمسيس مرزوق أو ساحر الضوء، وهو اللقب الذي أطلقته الصحافة الأوروبية عليه، والذي اختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة التصوير في تاريخ السينما العالمية، علامة مضيئة في تاريخ الفن التصويري، أما النحات آدم حنين الذي تخطت شهرته حدود مصر، ليصل فنه وما تميز به من الاختزال والتجريد إلى العالمية؛ ليصبح واحدًا من أبرز أعلام فن النحت.