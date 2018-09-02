محافظ الإسكندرية: نعمل على استكمال المشروعات وتطوير النقل الجماعي

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم استكمال المشروعات الجديدة في المحافظة، وفقًا للمعدلات الزمنية المقررة لها، مشيرًا إلى مشروع تطوير النقل الجماعي وإنشاء محور المحمودية.



وأضاف محافظ الإسكندرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن المحافظة مؤهلة لإقامة المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى الطابع الخاص لها؛ نتيجة لتأسيسها منذ 300 عام قبل الميلاد، فضلًا عن خصوصيتها التراثية والمعمارية والحضارية.



وأشار إلى تطوير منظومة النقل الجماعي من خلال تطوير قطار أبو قير، والترام، فضلًا عن إنشاء مشروع محور المحمودية بتكلفة 5 مليار جنيه لتوسيع شبكة الطرق بالمحافظة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من المشروع قبل منتصف العام المقبل.



وأكد على الاهتمام بسلامة المنشآت في المحافظة من خلال تشكيل لجان لفحص السلامة الإنشائية للمباني، معقبًا أن هناك 3 مستويات لقياس الخطورة، وهناك منشآت يجب إزالتها فورًا، للحفاظ على سلامة المواطنين، ومنشآت يمكن التدخل فيها لإصلاحها، ومنشآت جيدة رغم بعض المخالفات الموجودة في البناء.



وتابع: «لدي إلمام بالمشروعات المقُامة في المحافظة، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية، وطرق المواصلات؛ نتيجة لعملي عميد في كلية الهندسة بالمحافظة لسنوات»، مؤكدًا على وجود الكثير من المشروعات التنموية التي سيتم استكمال تنفيذها في الفترة المقبلة.