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محافظ الغربية يستقبل رئيس جامعة طنطا ونيافة الأنبا بولا ومدير الأمن

الغربية - علاء شبل:
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 4:06 م | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 4:06 م

استقبل اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، ونيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بمكتبه، حيث قاموا بتقديم التهاني لتعيينه محافظا للغربية.

وقدم محافظ الغربية جزيل الشكر لهم، مؤكدًا ضرورة تضافر كافه الجهود لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض المحافظة تصب في مصلحة المواطنين، وأنه يأمل في التعاون المشترك بين جميع الأجهزة على مستوى محافظة الغربية؛ لزيادة الإنتاج والعمل على حل جميع المشكلات، التي تعوق التنمية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على جميع السلبيات.

كما أكد محافظ الغربية على تعميق الوحدة الوطنية بين جميع أطياف مواطني المحافظة.


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