«تيريزا ماي»: لن أُدفع إلى قبول حلول وسط بشأن خروجنا من الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها لن تُدفع إلى قبول حلول وسط حول مقترحاتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل لاتفاق مع بروكسل.

وفي مقال لصحيفة «صنداي تلجراف»، اليوم الأحد، قالت «ماي» إن المقترحات التي تم التوصل إليها مع مجلس وزرائها في يوليو الماضي، والمعروفة باسم اتفاق «تشيكرز»، كانت «صفقة جيدة لبريطانيا».

وكتبت: «ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تشكيل مستقبل بلدنا وأنا واضحة بشأن مهمتي»، معترفة أنه لايزال هناك «الكثير من المفاوضات التي يتعين القيام بها».

ومن جانبه، اعترف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، ميشيل بارنييه، بأن هناك الكثير من الأمور ينبغي إنجازها قبل انتهاء المهلة في 29 مارس المقبل.

وقال لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسيتونج»، اليوم الأحد: «لا نحتاج لمزيد من الوقت»، مؤكدا أنه لابد من إنهاء المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر، على أن يتبع ذلك عقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي.

وناضلت «ماي» لتوحيد حزب المحافظين الذي تنتمي إليه حول اتفاق «تشيكرز».

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ووزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ديفيد دافيس، قد استقالا عقب اتفاق تشيكرز مباشرة، قائلين إنه مجرد «شبه بريكست»، وإن بريطانيا لاتزال غير قادرة على السيطرة على قوانينها واقتصادها.

كما كتب البرلماني المحافظ نيك بولز، المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد في صحيفة «تليجراف»، أنه لم يعد قادرا على تأييد اتقاق «تشيكرز»، حيث يرى أنه ترك بريطانيا تواجه «عار إبرام اتفاق قامت بروكسل بإملائه».

وجاء مقال «ماي» أيضا بعد أن ذكرت صحيفة «التايمز» أن مدير حملة «ماي» السابق لينتون كروسبي كان يدبر مؤامرة لتقويض خطتها حول خروج بريطانيا وإحلال بوريس جونسون في مكانها.

وفي الأسبوع الماضي قال دومينيك رايب المفاوض البريطاني في بريكست ونظيره الأوروبي بارنييه إنهما لايزالان يهدفان إلى التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر، لكنهما اعترفا بأن القضايا الكبرى ما زالت دون حل.