بابا الفاتيكان يتلقى هدية «فسبا تاريخية» ويعرضها للبيع بالمزاد لأغراض خيرية

أعلن الفاتيكان، أن نادي فسبا بإيطاليا أهدى البابا فرنسيس الأول فسبا تاريخية مع خوذة بيضاء.

وتحمل الفسبا شارة الفاتيكان، ولوحة معدنية تحمل بيانات شخصية عن البابا «وهي- بي إف- 362918»، ويرمز الحرف «بي» إلى اسم برجوجليو، وهو اسم العائلة للبابا فيما يرمز الحرف «إف» إلى اسمه الأول، والرقم 36 إلى سنة ميلاد البابا الأرجنتيني.

أما آخر 4 أرقام فترمز إلى تاريخ تسليم البابا هديته في الثاني من سبتمبر عام 2018، غير أن البابا، 81 عامًا، لن يستخدم الفسبا مستقبلا عبر ساحة القديس بطرس، إذ أن المركبة التي تعود إلى عام 1971، تم تسليمها اليوم إلى الكاردينال كونراد كرايفسكي مسؤول إدارة الصدقات وقام الكاردينال بتجربة الفسبا وهي من طراز 50 آر.

ومن المنتظر، أن يعرضها الكاردينال للبيع بالمزاد لأغراض خيرية.