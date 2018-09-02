تحرير 1952 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مرورية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد الدفراوي، مدير إدارة المرور، بالتعاون مع قوات الأمن بمديرية الأمن، تحت إشراف اللواء أحمد صالح مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1952 مخالفة مرورية متنوعة، منها عدم وجود طفاية حريق بالسيارة، وعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، والقيادة بالطريق المخالف، وركن السيارة بأماكن مخالفة، واستخدام الموبايل أثناء القيادة، وعدم وجود رخصة قيادة للسائق، وعدد من المخالفات المتنوعة.

كما تمكنت القوة من إزالة 129 حالة إشغال طريق على طريق المدينة الصناعية وروينة بمدخل مدينة كفر الشيخ، والمزلقان الوسطاني وشارع وحي الثلاجة وحي الخليفة المأمون ومنطقة الجمعية الشرعية وحديقة زويل.

كما تم ضبط 16 سيارة منتهية رخصتها، وتم ضبط 22 "توكتوكا" دون لوحات معدنية و9 موتوسيكلات دون لوحات معدنية، وتم تحرير المخالفات، وتحرير محاضر بها.