مؤسسات دولية تعزز السيولة الدولارية للبنوك الحكومية

يتفاوض بنكا الأهلى المصرى ومصر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية للحصول على قروض دولارية بغرض تعزيز السيولة لديهم من العملة الصعبة.

وقالت مصادر مصرفية إن بنك مصر وافق على تعيين سيتى جروب لتسويق وترتيب قرض مشترك بحد اقصى 750 مليون دولار يسعى البنك الحكومى للحصول عليه، وجار حاليا تسويق القرض على عدد من البنوك الأوروبية والخليجية للمشاركة فى التمويل المتوقع الانتهاء منه اواخر العام الجارى.

وأبرم ــ ثانى بنك حكومى ــ اتفاقيات تمويل مع مؤسسات عالمية بقيمة 4.16 مليار دولار، آخرها 150 مليون دولار مع الافريقى للاستيراد والتصدير، واتفاقية بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الاوروبى للاستثمار و40 مليون دولار مع المصرف العربى لتنمية الاقتصاد فى افريقيا وسبق ان وقع البنك ايضا اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع بنك التنمية الصينى وقرض بقيمة 250 مليون دولار مع بنك كريدى سوس السويسرى و50 مليون دولار من مصرف ابوظبى الاسلامى وعدة بنوك اخرى، وقبل ثلاث سنوات وقع البنك عقود اقتراض بقيمة 250 مليون دولار من بنك ABC المؤسسة العربية المصرفية، وشارك فى توفير السيولة 4 مصارف أخرى، هى: (الإمارات دبى الوطنى، HSBC الشرق الأوسط، والمشرق، والاتحاد الوطنى)، وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، وقرض بقيمة 100 مليون دولار، من بنك الإمارات دبى لتمويل احتياجات العملاء فى مجالات التمويل التجارى والمشروعات الصغيرة، ومبلغ 50 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية، وقرض بقيمة 100 مليون دولار من بنك CDB مصرف التنمية الصينى.

وقالت المصادر إن البنك الأهلى المصرى، يتفاوض حاليا مع البنك الاوروبى للاستثمار للحصول على 125 مليون دولار كشريحة ثانية من قرض وقع عليه البنك فى يوليو الماضى بقيمة 375 مليون دولار.

وقال يحيى ابوالفتوح نائب رئيس البنك فى تصريحات سابقة مطلع الاسبوع الماضى، ان مصرفه يسعى لاقتراض مليار دولار من المؤسسات الدولية خلال العام المالى الجارى.

كان تحالف بنوك عالمية وخليجية منح البنك الحكومى 600 مليون دولار كقرض مشترك بغرض تعزيز السيولة الدولارية لديه.

وحصل البنك الحكومى خلال العام المالى 2016 ــ 2017، ما يتجاوز المليار دولار من مؤسسات تمويل خارجية لاعادة اقراضها فى السوق المحلية، منها اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون دولار وقع عليها البنك فى ابريل 2017 مع البنك الافريقى للاستيراد والتصدير تبلغ مدته ثلاث سنوات ويستهدف تمويل النشاط الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى مطلع العام الجارى وقع البنك على اتفاقيتى تمويل مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد لمدة ثلاث سنوات احداهما بقيمة 190 مليون دولاروالاخرى 200 مليون دولار بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ــ حسب تصريحات مسئول بالبنك الافريقى.

وفى عام 2015، حصل الأهلى المصرى على قرض دولارى بقيمة 270 مليون دولار من تحالف بنوك إدارة بنك أبوظبى الوطنى، ووقع البنك اتفاقية تمويل بقيمة 700 مليون دولار مع بنك التنمية الصينى على هامش زيارة الرئيس الصينى إلى القاهرة قبل عامين.