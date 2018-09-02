تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فى السابعة من مساء اليوم، مراسم تخرج الدفعة الأولى من ورشة «ابدأ حلمك»، التى تنظمها فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح، بالإضافة إلى تدشين الدفعة الثانية من الورشة التى يتم قبول طلبات المشاركة بها حاليا، وذلك على مسرح مركز الجيزة الثقافى التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بشارع خاتم المرسلين بالجيزة، عقب تقديم الدفعة الأولى من الورشة لعرضى «مدد» و« نظرة»، نتاج مشروعات تخرج الدفعة الأولى للورشة النهائى بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، ود. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقيادات وزارة الثقافة ومديرى فرق مسرح الدولة وعدد من الفنانين والمسرحيين والنقاد والشخصيات العامة والإعلاميين.

وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب إن ورشة «ابدأ حلمك» تم تدشينها فى ديسمبر الماضى، واستمرت لمدة ٨ أشهر فى تدريب أكثر من ١٠٠ من شباب الموهوبين على مختلف فنون المسرح على أيدى مدربين محترفين بالمجان، وبعد نجاح الدفعة الأولى من الورشة، والتى وصلت للتخرج بعرضين هما نتاج الورشة، بدأت الفرقة فى استقبال شباب الفنانين الراغبين فى الانضمام للدفعة الثانية للورشة، والتى يستمر التقديم بها حتى ١٠ سبتمبر المقبل عن طريق استمارة المشاركة المتاحة بمسرحى ملك برمسيس ومركز الجيزة الثقافى بشارع خاتم المرسلين.

جدير بالذكر أن الورشة تقدم مشروعات التخرج «مدد» و«نظرة» بإشراف المخرج أحمد طه، شارك بالتدريب فى عرض «مدد» فى الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز، التمثيل أشرف فاروق، السينوجرافيا عمرو الأشرف، الموسيقى والغناء حازم الكفراوى، الرقص ضياء شفيق، بينما شارك فى التدريب لمجموعة عرض «نظرة» فى الدراما ميسرة صلاح الدين، التمثيل أحمد مختار، السينوجرافيا محمود حنفى، الموسيقى والغناء أحمد حمدى رءوف، الرقص تامر فتحى، ويقدم المشروعان يوميا فى تمام السابعة مساء بالمجان وحتى نهاية سبتمبر الحالى.