أعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن سعادته بحضور حفل تخرج عدد من الطلاب المصريين من جامعة «كامبريدج» البريطانية.



وقال في تصريحات لبرنامج «أحلام مواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن «جزء من المسؤولية التي تقع على عاتق وزارة البترول توجيه مساهمات شركات البترول العالمية التي تعمل في مصر لصالح التنمية البشرية».



وأضاف أن «الدولة بشكل عام، والحكومة بشكل خاص تركز في أولوياتها على الشباب باعتبارهم قادة المسقبل، من خلال برامج تطوير تحديث القطاعات المختلفة، ومنها قطاع البترول، بما يلبي احتياجات الشباب».



وأوضح أن «وزارة البترول أعلنت العام الماضي عن خطتها لتطوير وتحديث قطاع البترول في مصر، من خلال سبعة برامج، من بينها برنامج لتنمية الموارد البشرية، وتمكين الشباب».



وشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، منذ عدة أيام، حفل تخرج عدد من الطلاب المصريين من جامعة «كامبريدج»، والذي نظمته شركة «BP» بالقاهرة.