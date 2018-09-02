الرئيس الفلبيني يأمر بزيادة واردات الأرز لمواجهة التضخم

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيريتي، أوامره اليوم الأحد، بزيادة واردات الأرز؛ من أجل خفض الأسعار التي تهدد بزيادة التضخم، الذي سجل أعلى معدل له منذ 9 أعوام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «دوتيرتي» في خطاب متلفز في مانيلا، قبل بدء جولته في إسرائيل والأردن تهديده باتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات التي تحتكر الأرز، التي يقول إنها تتسبب في ارتفاع غير حقيقي للأسعار.

وقال «دوتيرتي»: «لن أسمح بأن يعاني شعبي من الجوع»، مضيفا: «إذا كان هناك مخطط مفتعل يتم، لن أتردد في ممارسة صلاحياتي كرئيس، وسوف أطلب من الجيش والشرطة مداهمة مخازنكم».