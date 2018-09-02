يكرم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان محمود رضا مؤسس فرقة رضا، والفنانة فريدة فهمي، والفنانة صفاء أبو السعود، وذلك خلال حفل افتتاح مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية بعد عمليات تطويره وتجديده، والذي يقام في 7 مساء الجمعة المقبل.

وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وكوكبة من قيادات وزارة الثقافة ورجال الصحافة والإعلام.

ويكرم قطاع الفنون الشعبية أيضا اسم الفنان عبدالغفار عودة، والمخرج عبدالرحمن الشافعي، والدكتور حمدي الجابري، والمطرب محمد الحلو، والمخرج علي الجندي، واسم الفنان مصمم الاستعراضات كمال نعيم، واسم الفنان مصمم الاستعراضات محمد خليل، والمايسترو شعبان أبوالسعد، والموسيقار علي إسماعيل، ومدرب الأسود والنمور الفنان محمد محمد الحلو، والفنان الجداوي رمضان، واللواء عاطف منصف، والفنان رضا الجمال، والمخرج هشام عطوة، واسم الموسيقار أحمد الشابوري، والفنان الدكتور عبدالله مراد، والفنانة منار أبو هيف.

ويتضمن برنامج الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن مراحل التطوير والتجديد للمسرح، يعقبه عرض أوبريت «فرحانة» من إنتاج فرقة رضا برئاسة الفنانة ماجدة إبراهيم وبمشاركة نجوم الفرقة، والبطولة للفنانين أحمد سلامة، وشاهيناز، وسمسم شهاب، وماهر سليم، وقيادة أوركسترا لأسامة رشاد، وموسيقى وألحان علي سعد، وديكور د.أحمد عبدالعزيز، وتأليف محمد الصواف، وإخراج حسام الدين صلاح.