لايبزج يتعادل مع دوسلدورف بالدوري الألماني

عجز فريق لايبزج وضيفه فورتونا دوسلدورف عن تحقيق أول انتصار لهما هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعدما تعادلا 1 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الثانية للمسابقة.

وحصد كلا الفريقين على أول نقطة لهما في المسابقة خلال الموسم الحالي، حيث احتل فورتونا المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متفوقا بفارق الأهداف على لايبزج، صاحب المركز الرابع عشر مؤقتا.

بادر دوسلدورف التسجيل عن طريق لاعبه ماتياس زيمارمان في الدقيقة 47، قبل أن يدرك جان كيفن أوجستين التعادل للايبزج في الدقيقة 68.

وعانى كلا الفريقين من البداية المهتزة في البطولة هذا الموسم، حيث تلقى لايبزج هزيمة مذلة 1 / 4 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند في مستهل مبارياته بالمسابقة، فيما خسر دوسلدورف، الصاعد حديثا للبطولة، 1 / 2 أمام ضيفه أوجسبورج في المرحلة الأولى.