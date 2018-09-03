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بالصور - على خطى كوبر .. أجيري يستكشف «الأكل» المصري

الإسكندرية : أحمد عبد العزيز
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 11:55 م | آخر تحديث : الإثنين 3 سبتمبر 2018 - 12:12 ص

توجه المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إلي أحد مطاعم برج العرب ، بصحبة أعضاء الجهاز الأجانب عقب متابعته لمباراة سموحة و بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الأحد علي ستاد برج العرب، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ،

و كان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب وجهازه ، دائم التردد علي نفس المطعم ، والذي يشتهر بتقديم الأكلات البدوية ، منذ توليه تدريب الفراعنة .

و تواجد مع الجهاز كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، بينما غاب كل من هاني رمزي المدرب العام للفراعنة و أحمد ناجي مدرب حراس المرمي .

 

 


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