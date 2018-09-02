مصدر عسكري سوري ينفي تعرض مطار المزة لقصف إسرائيلي

نفى مصدر عسكري سوري، في تصريح تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه تعرض مطار المزة لأي قصف إسرائيلي وأن أصوات الانفجارات ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب «ماس كهربائي».



وسمع دوي عشرات انفجارات في مطار المزة العسكري ليل السبت/الأحد فضلا عن تصاعد ألسنة النيران من المطار، بحسب شهود عيان.



وقال سكان في حي المزة غرب العاصمة دمشق والمجاور لمطار المزة لـ(د.ب.أ) إن "عشرات الانفجارات مصدرها مطار المزة العسكري وأن السنة النيران تتصاعد من المطار لأكثر من نصف ساعة وأن سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى المطار".



وأشار السكان إلى أن مستودعات الأسلحة داخل المطار ربما تكون تعرضت للقصف.



وأكدت مصادر مقربة من القوات الحكومية لـ(د.ب.أ) أن "مطار المزة تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي".



ولم يرد على الفور أي تعليق إسرائيلي.



يذكر أن مطار المزة تعرض لقصف جوي من قبل إسرائيل وكان أخرها بداية شهر مايو الماضي.