انطلاق فعاليات مؤتمر «محاربي السرطان والالتهاب الوبائي الكبدي C» بجامعة طنطا

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى العلمي السابع «محاربي السرطان والالتهاب الوبائى الكبدى»، الذى تنظمه كلية الصيدلة بجامعة طنطا، ويستمر لمدة يومين، وذلك تحت رعاية د. مجدي سبع، رئيس الجامعة، ود. نهلة العشماوى، عميد كلية الصيدلة، ود. أمل كباش، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وافتتح المؤتمر كلا من د. الرفاعي مبارك، نائب الجامعة لشئون لشئون التعليم والطلاب، ود. مصطفى الشيخ، نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بمشاركة د. كاميليا أبو السعود، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، ود. هاني دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية، ود. مصطفى سلام، نقيب الصيادلة بالمنوفية، ود. فتح الله الشرقاوي، ممثل النقابة العامة للصيادلة، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والباحثين بمجال العلوم الصيدلية من الجامعات المصرية.

وقال د. الرفاعي مبارك، نائب الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا المؤتمر يتوافق مع إستراتيجية الدولة في المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة فى إيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية للمجتمع؛ بهدف الوقاية من السرطان، وفيروس سي؛ من خلال إجراء الفحص المبكر.

وأعرب د. مصطفى الشيخ، نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن سعادته البالغة بانعقاد هذ المؤتمر على أرض جامعة طنطا، والذى اختص بقضية مجتمعية ممثلة في مرضى السرطان وفيروس سي، مؤكدا أن هذا المؤتمر بما يحمله من مبادرات سيكون نموذجا مشرفا ومثاليا للعمل به في ربوع مصر كلها.

وأكدت عميد كلية الصيدلة، أن المؤتمر يأتي ضمن مسيرة العطاء اللامحدود التي تنتهجها الدولة، لافتة إلى أن علاج مرض السرطان مشروع قومي يتبناه صندوق «تحيا مصر» للقضاء نهائيا على هذا المرض.

وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق أهداف عدَّة منها نشر التوعية بمخاطر مرض السرطان والالتهاب الوبائى الكبدى، وتوجيه رسالة تكاتف إلى المصابين بالمرض، كما يهدف إلى تشجيع المؤسسات المختلفة على تقديم العون إلى المصابين بمرض السرطان، وتقديم النصائح والاستشارات لذوي المرضى من الأسر والأصدقاء.