تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات بالإسكندرية في مجال توظيف الأموال، وعُثر بمقر الشركة على مبالغ مالية تتعدى 14 مليون جنيه.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، تفيد بتورط إحدى الشركات "مرخص لها مزاولة نشاط في مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل- كائنة بمنطقة محرك بك بمحافظة الإسكندرية" في مجال توظيف الأموال من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.

ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات تبين قيام كلٍ من: "محمد ع. ح" مواليد 1969، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - غادر البلاد يوم 31 أغسطس 2018 متوجها لإحدى الدول العربية- عبر ميناء برج العرب الجوى،و " محمد م. م" مواليد 1985مدير حسابات بالشركة، و "محمود م. أ" مواليد 1985، مدير إدارة نظم المعلومات بالشركة، "إسلام ع. ع" مواليد 1982، مدير فرع لذات الشركةمقيمون بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية"، بممارسة نشاط إجرامي في مجال توظيف الأموال في مجال تجارة الأدوية مقابل فائدة شهرية بالمخالفة للقانون، مُتخذين من الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك مقرا لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين عدا المتهم الأول وعُثر بمقر الشركة على الآتي: مبلغ مالي قدره 14.123.835جنيه -2 ماكينة لعد النقود، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 3 آلة حاسبة، جهاز تحديد أرقام تردد العملاء، ومجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة و3 أكلاشيه باسم الشركة وعدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامي من إيداعات بعض العملاء، وتم تجهيز جزء منها تمهيداً لتوزيعها كأرباح شهرية على عملاء آخرين، وأن جميع بيانات العملاء من أسماء وأرصدة وأرباح مسجلة على الحواسب الآلية المضبوطة بالشركة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.