والدا «سعد لمجرد» يسافران باريس لقضاء عطلة مع الفنان المغربي

قرر والدا الفنان سعد لمجرد، السفر إلى باريس الأربعاء المقبل، ليقضيا إجازة مع ابنهما، بعد أن برأته المحكمة الفرنسية، بناء على تقرير من الطب الشرعي نفى التهمة التي نسبت إليه، في قضية تحرشه بفتاة فرنسية تدعى لورا بريول.

وكتب الممثل عماد الهواري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لعائلة "المعلم"، معلقا عليها: "عاد سعد من سان تروبيه إلى باريس منتصف الأسبوع الماضي، ونشاركه سعادته بىستمرار نجاح اغنيته الاخيرة كازابلانكا التي منذ إصدارها تحتل المراتب الاولى في بورصة الأغنيات الأوروبية والعربية مبروك، معلنا إطلاق أغنية جديدة قريبا".

يذكر أن التلفزيون المغربي، أطلق سراحه بـ«كفالة مالية»، بعد أن وجهت له تهمة اغتصاب أحد الفتيات في فرنسا، مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة فرنسا.

وكانت وسائل إعلام مغربية، كشفت عن انسحاب المحامي الفرنسي المشهور إيريك لوران موريتي، من الدفاع عن المغني سعد لمجرد، الذي يواجهُ تُهماً تتعلق بـ"الاغتصاب" والاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً.