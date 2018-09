والدا «سعد لمجرد» يسافران باريس لقضاء عطلة مع الفنان المغربي

يصل الى العاصمة #الفرنسية #باريس يوم #الأربعاء الخامس من #سيبتمبر الجاري والدي المعلم #سعد_لمجرد الفنان القدير #البشير_عبدو والفنانة القديرة #نزهة_الركراكي لتجتمع العائلة مع بعض ويمضون ايام حلوة برفقة ابنهم سعد الذي عاد من #سان_تروبييه الى باريس منتصف الاسبوع الماضي, ونشاركه سعادته بإستمرار نجاح اغنيته الاخيرة #كازابلانكا التي منذ إصدارها تحتل المراتب الاولى في #بورصة_الاغنيات #الاوروبية و#العربية مبروك بإنتظار إطلاق الاغنية والكليب الجديد الي جاهز للعرض قريباً، انتظروا الحصريات للمعلم سعد لمجرد من خلال منبري من هنا ، لأجلكم كل جديد بإذن الله . @saadlamjarred1 #imadhawarinews #imadhawari #morocco #losangeles #paris #france #london #spain #mydubai #casablanca @bachir6abdou

