الأحد 2 سبتمبر 2018 4:16 ص القاهرة القاهرة 26.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. بدريه طلبه تسخر من «بلوك» رضوى الشربيني: «خليكي محضر خير»

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة
كتبت- سمر سمير:
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 2:21 ص | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 2:21 ص
بطريقتها الساخرة، علقت الفنانة بدرية طلبة، على ما تقدمه المذيعة رضوى الشربيني من نصائح عبر برنامجها «هي وبس» الذي تقدمه عبر قناة «سي بي سي سفرة».

وظهرت «طلبة» في فيديو متداول عبر مواقع التواصل، يشاركه فيه، علي غزلان ستاند آب كوميدي وبراء ممدوح، ووجهت حديثها لرضوى الشربيني قائلة: "جرا إيه يا رضوي، الشاب من دول يقوم يغير ريقه على بلوك.. عيب تسخني البنات على الشباب.. ليه تقهريهم ليه حرام عليكي يا رضوي.. يعنى إيه اعمليلو بلوك.. عايزين ياختي نجوز البنات ونسترهم.. في رطرطه في عدد البنات خليكي محضر خير".

وأنهت «بدرية» الفيديو بسؤال لرضوى "ليه يا رضوى ده إنتي خلتيني أعمل لجوزي بلوك".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك