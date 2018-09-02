بطريقتها الساخرة، علقت الفنانة بدرية طلبة، على ما تقدمه المذيعة رضوى الشربيني من نصائح عبر برنامجها «هي وبس» الذي تقدمه عبر قناة «سي بي سي سفرة».



وظهرت «طلبة» في فيديو متداول عبر مواقع التواصل، يشاركه فيه، علي غزلان ستاند آب كوميدي وبراء ممدوح، ووجهت حديثها لرضوى الشربيني قائلة: "جرا إيه يا رضوي، الشاب من دول يقوم يغير ريقه على بلوك.. عيب تسخني البنات على الشباب.. ليه تقهريهم ليه حرام عليكي يا رضوي.. يعنى إيه اعمليلو بلوك.. عايزين ياختي نجوز البنات ونسترهم.. في رطرطه في عدد البنات خليكي محضر خير".



وأنهت «بدرية» الفيديو بسؤال لرضوى "ليه يا رضوى ده إنتي خلتيني أعمل لجوزي بلوك".



